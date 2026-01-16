12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

vivo, X200T isimli bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber vivo X200T'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Büçe dostu Android telefon, MediaTek'in çok güçlü işlemcisine sahip olacak. vivo'nun yeni telefonu, hızlı şarj teknolojisi, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

12 GB LPDDR5X Ultra Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 sertifikaları

IP68 / IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X200T'nin ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda IP68 / IP69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

vivo X200T'de Dimensity 9400+ yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony LYTIA LYT-702 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

X200T'de 12 GB LPDDR5X Ultra RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Akıllı telefonda 6.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

vivo X200T'nin fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre vivo X200T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59.999 rupi (28.611 TL), 12 TB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 69.999 rupi (33.379 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.