vivo'dan 120Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. X200T olarak isimlendirilen Android telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre kaıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, çok güçlü işlemci ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

1.600 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz şarj

90W kablolu, 40W kablosuz şarj Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X200T, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık sunacak. 7.99 mm kalınlığında ve 203 gram ağırlığında olacak akıllı telefon bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 teknolojilerini destekleyecek.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan vivo S50'de Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

X200T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerini destekleyecek akıllı telefonda 6.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı akıllı telefon ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil.