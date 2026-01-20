12 GB RAM'li Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

vivo X200T ile ilgili büyük bir gelişme yaşandı. Büyük bir merakla beklenen yeni telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Bütçe dostu olması ile herkesin ilgisini çekecek olan bu telefon, sadece birkaç gün sonra kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz, AMOLED ekran, yüksek yenileme hızı ve çok daha fazlası ile sunulacak.

vivo X200T Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X200T'nin 27 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Cihaz, 2024 yılında tanıtılan X200 serisinin en yeni üyesi olarak standart X200 ile X200 Pro modellerinin arasına katılacak. Marka, bu duyuru ile birlikte telefonun son derece önemli olan bazı teknik özelliklerini de açıklığa kavuşturdu.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

12 GB LPDDR5X Ultra Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 sertifikaları

vivo, yeni telefonun Zeiss ile beraber geliştirilen üç adet 50 megapiksel kameradan oluşan üçlü kamera düzeni içereceğini belirtti. Önceki sızıntılarda da telefonun 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ile geleceği ileri sürülmüştü.

Cihaz, gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X200T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 59.999 rupi (28 bin 546 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün ise (33 bin 303 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla telefonun farklı bir fiyatla gelebileceğini belirtmek gerekiyor.