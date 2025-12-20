vivo'dan Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! 120Hz Ekranı Var

vivo, X300 FE isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte X300 FE'nin fiyatı ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre vivo'nun yeni Android telefonu bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağına yönelik önemli bir bilgi de paylaşıldı.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 FE'nin 60.000 rupi (28.687 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Fiyat etiketine dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim. vivo X200 FE için 54.999 inr (26.296 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo X300 FE'nin 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Bütçe dostu Android telefon, 6,3 inç civarı ekran boyutuna sahip olabilir. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Telefonun işlemcisine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak vivo X200 FE'de Dimensity 9300+ tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9300+, bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo X300 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 FE'nin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani akıllı telefon temmuz, ağustos veya eylül ayında tanıtılabilir. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200 Fe, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.