vivo'nun 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli X300 FE Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. X300 FE'de Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

vivo X300 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo X300 FE, V2537 model numarasıyla birlikte Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 2 bin 701 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 180 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre telefonda Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Qualcomm'un bu güçlü işlemcisi sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İddiaya göre vivo X300 FE, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 90W hızlı şarj desteği sayesinde dev bataryalı X300 FE kısa sürede şarj olabilecek. Böylece şarj işleminin tamamlanması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmayacak.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. X300 FE, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefon ayrıca ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 FE, 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X300 FE'nin X200 FE'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 65 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Fiyat etiketine dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Resmî fiyat, lansmanın ardından belli olacak.

vivo X300 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun üzerinde çalıştığı X300 FE'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefona dair merak edilen tüm detaylar belli olacak. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan vivo X200 FE Türkiye'de satılıyor. X300 FE'nin de Türkiye'de satılması bekleniyor.