vivo'nun 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Merakla beklenen vivo X300 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun global sürümü Geekbench testinde görüntülendi. Böylece telefonun bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre vivo'nun yeni Android telefonu çok güçlü işlemci ile birlikte gelecek.

vivo X300 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2515 model numarasına sahip olan vivo X300, tek çekirdek testinde 3 bin 177 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 701 puana ulaşmayı başardı. Bu, telefonun mobil oyunları ve yüksek kaynak gerektiren uygulamaları bile rahatça çalıştırabileceğini gösteriyor. Böylece üst düzey bir kullanım deneyimi elde edilecek.

Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X200'de bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300'ün arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alabilir. X300'de IP68/IP69 sertifikaları da olacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

vivo X300 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok güçlü donanımıyla öne çıkan vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. vivo X300 serisinin ise 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımal birlikte tüm özellikler ve fiyat etiketleri belli olacak. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.