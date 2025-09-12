Vivo'nun iPhone 17'ye Rakip Olacak Yeni Amiral Gemisi Telefonu Yakında Geliyor!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni amiral gemisi X300 serisinin tanıtımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yakında Çin'de ön siparişe açılması beklenen telefonların henüz tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce merakla beklenen yeni cihazların tanıtım tarihini sızdırdı. İddialara göre Vivo X300 ve X300 Pro modelleri önümüzdeki günlerde kullanıcılarla buluşacak. Detaylar haberde.

Vivo X300 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Aktarılanlara göre yeni Vivo X300 serisinin X300 ve X300 Pro modelleri 13 Ekim tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile birlikte resmen tanıtılacak. Yeni cihazlar Xiaomi 16 ve Oppo Find X9 gibi rakiplerinden daha önce çıkış yaparak yeni MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden güç alan ilk telefonlar olma unvanını da elinde bulunduracak.

Vivo X300 Serisi Neler Sunacak?

Vivo'nun daha öncesinde doğruladığı bilgilere göre, Vivo X300 6.31 inç büyüklüğünde, BOE tarafından üretilen 8T LTPO Q10+ bir ekrana sahip olacak. Telefon bu boyutuyla geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Vivo X200 Pro Mini'nin halefi olarak konumlandırılacak.

Bu hamleyle birlikte, Vivo X200 serisindeki 6.67 inçlik ana modelin bu yıl seride yer almayacağı belirtiliyor. Serinin üst seviye modeli olan X300 Pro'nun ise 6.78 inç gibi daha büyük bir ekranla geleceği bildiriliyor. Daha öncesinde paylaşılan sızıntılara göre her iki telefonda da 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak. Ancak arka kamera kurulumları birbirinden farklı olacak.

Vivo X300, 200 megapiksellik Samsung HPB ana kamera ve 50 megapiksellik Sony LYT-602 periskop telefoto lensi ile birlikte gelirken, X300 Pro 50 megapiksellik Sony LYT-828 ana kamera ve 200 megapiksellik Samsung HPB periskop telefoto lensiyle dikkat çekecek. Her iki modelde de Samsung JN5 ultra geniş açılı kameranın yer alacağı söyleniyor.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı söylenen yeni modellerden X300'ün 6.000 mAh, X300 Pro'nun ise 6.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca her iki modelin de 90W şarj hızı desteği sunması muhtemel.

Peki siz Vivo'nun yeni amiral gemisi serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller sunduğu özelliklerle iPhone 17 serisine rakip olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.