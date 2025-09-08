200 MP Kameralı vivo X300 Pro'nun Tasarımında Büyük Değişiklik

vivo X300 Pro'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda uzun süredir merakla beklenen amiral gemisi X300 Pro'nun bir görseli paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun ekran tasarımı belli oldu. Görünüşe göre telefonun tasarımda büyük bir değişikliğe imza atılacak.

vivo X300 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo X300 Pro, iPhone 16 Pro Max ile yan yana görüntülendi. Yeni telefonun iPhone 16 Pro Max'ten daha hafif ve daha ince olacağı iddia edildi. X300 Pro ayrıca vivo'nun X serisindeki Pro modeller arasında ilk kez düz ekrana sahip olacak. Örneğin vivo X200 Pro, dört tarafı kavisli bir ekran ile birlikte gelmişti.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. vivo X200 Pro'da bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. X300 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiskel çzöünürlüğünde kaemra buluancak.

vivo X300 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok güçlü donanımıyla öne çıkan vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. vivo X300 serisinin ise 2025 yılının ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımal birlikte tüm özellikler ve fiyat etiketleri belli olacak. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.