vivo'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

vivo, geçtiğimiz aylarda X300 ve X300 Pro modellerini tanıtmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre X300 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. X300 Ultra isimli yeni akıllı telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon dev batarya ve yüksek şarj hızıyla dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

vivo X300 Ultra, V2536A model numarası ile birlikte bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. vivo X200 Ultra'da 6.000 mAh batarya kapasitesi, 90W kablolu hızlı şarj teknolojisi, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo X300 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. X200 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Yeni amiral gemisi gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. X200 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani telefon ocak, şubat veya mart ayında duyurulabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü donanıma sahip olan vivo X200 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.