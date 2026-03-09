vivo'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! 144Hz Ekran ve Dahası

vivo'nun bir süredir üzerinde çalışmaya devam ettiği yeni telefonu X300s ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Daha önce batarya, RAM ve işlemci gibi detayları sızdırılan cihazın ekran özellikleri açıklığa kavuşturuldu. Öte yandan akıllı telefonun ismi ile ilgili net bir açıklamada bulunuldu.

"vivo X300s" İsmi Doğrulandı

vivo'nun yeni amiral gemisinin daha önce "vivo X300 Max" ismiyle geleceğine yönelik söylentiler bulunuyordu. Büyük yeniliklerle birlikte gelmesi nedeniyle "Max" ismini taşıyacağı söyleniyordu. vivo'nun ürün müdürü olan Han Boxiao tarafından yapılan son açıklamada telefonun "vivo X300 Max" ismiyle gelmeyeceği, bunun yerine "X300s" isminin tercih edileceği belirtildi. Buradaki "s" harfinin ise "SuperMax" anlamına geldiği ifade ediliyor.

vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500+

Dimensity 9500+ RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera (diğer kameranın çözünürlüğü henüz ortaya çıkmadı)

200 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera (diğer kameranın çözünürlüğü henüz ortaya çıkmadı) Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Dayanıklılık: IP68 / IP69 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

vivo X300s, Nasıl Bir Ekranla Gelecek?

vivo'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu sayede menüler arasında geçiş animasyonları çok daha akıcı hâle gelirken reflekslerin ön planda olduğu PUBG Mobile gibi oyunlarda ise daha hızlı hareket etmeyi mümkün kılarak önemli bir avantaj sağlayacak.

vivo X300s'in İşlemcisi Ne Kadar Güçlü Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, gücünü Dimensity 9500+ işlemcisinden alacak. Söz konusu işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip yeni nesil oyunlarda çok yüksek FPS elde edilebilecek. Bu arada bir önceki model vivo X200s'te Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide ise bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

vivo X300s'te Kaç GB RAM ve Depolama Bulunacak?

Telefonun kullanıcıların karşısına 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile çıkacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunulabilir. Bir önceki model de aynı RAM ve depolama seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

vivo X300s'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo'nun üçlü kamera düzenine sahip olacağı belirtilen bu amiral gemisinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacağı iddia edilmişti. Diğer kameranın çözünürlüüğ henüz net değil ancak x200s'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

vivo x300s'in Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek olan cihaz, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 90W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak. Böylece telefonu uzun süre boyunca şarj etmeden kullanmak mümkün olacak. Ayrıca şarj konusunda da uzun bir süre boyunca beklemeye gerek bırakmayacak.

vivo X300s Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300s'in bu ay içinde tanıtılacağı iddia edildi. Şirketin düzenleyeceği büyük lansmandan sonra cihazın ilk olarak yalnızca Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Küresel pazara gelmesi ise biraz zaman alabilir. Global lansmandan bir süre sonraysa Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo X300s, bana göre sahip olacağı gelişmiş özellikler dolayısıyla herkesin sahip olmak isteyeceği telefonlar arasında konumlanacak. Cihaz, aşırı güçlü işlemci sayesinde çok yoğun güç gerektiren uygulamaları sorunsuz şekilde çalıştırırken yüksek yenileme hızı ise oyunlarda ciddi avantaj sağlayacak. Kamerası ise çok net çekimler yapmanıza olanak sağlayacak.