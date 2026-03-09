vivo 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 44W Hızlı Şarja Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Y37+ isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo Y37+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180Hz

180Hz Kontrast Oranı: 1500:1

1500:1 İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 Ana Kamera: 13 MP, (f/2.2)

13 MP, (f/2.2) Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5

Android 15 tabanlı OriginOS 5 Pil Kapasitesi: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W NFC: Destekliyor.

Destekliyor. Çift SIM: Destekliyor.

vivo Y37+ Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y37+, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 1000 nit maksimum parlaklık, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 90Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

vivo Y37+'ın İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştriilen Dimensity 6300 bulunuyor. Orta segmentte konumlanan sekiz çekirdekli işlemci, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Mobile Legends gibi popüler oyunlar için yeterli performans sunuyor. Serinin bir önceki modeli olan vivo Y36'da sekiz çekirdekli Snapdragon 680 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo Y37+'ın Kamera Özellikleri Neler?

Y37+'ın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Portre ve ağır çekim dahil olmak üzere çeşitli kamera modlarına sahip olan telefon, 1080p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

vivo Y37+'ın Bataryası Kaç mAh?

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen akıllı telefon 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek batarya kapasitesi, uzun pil ömrü elde edilmesini sağlıyor. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Telefon ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. vivo y35+'ta 5000 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.

vivo Y37+ Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, henüz Y37+'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Y36 dahil olmak üzere vivo'nun çok sayıda telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y36+'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo Y37+'ın Fiyatı Ne Kadar?

Altın sarısı ve meteor siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y37+ için 1.599 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile 10.228 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y37+, orta segment işlemcisi sayesinde hem internette gezinme ve sosyal medya kullanma gibi aktivitelerde hem de oyunlarda yeterli bir performans sunuyor. Telefon işlemcinin yanı sıra 6000 mAh batarya ve 44W hızlı şarj teknolojisiyle de dikkatimi çekmeyi başardı. Bu arada ekran tarafında en az Full HD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı olmasını isterdim. Ayrıca bir adet 13 megapiksel çözünürlüğündeki kamera da günümüzde yetersiz gelebilir.