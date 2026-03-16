vivo'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

vivo'nun şimdiye kadar en çok beklenen telefonlarından biri olan X300s ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta ekran özellikleri belli olan akıllı telefonun şimdi de ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Yeni sızıntıya bakılacak olursa telefon çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

vivo X300s Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300s'in 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon, siyah, mor, beyaz ve yeşil olmak üzere toplamda dört renk seçeneği ile sunulacak. Şirketin bu modeli ilk olarak Çin'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Bir süre sonra ise küresel lansmanının gerçekleştirileceği öngörülüyor.

vivo X300s Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300 ve X300 Pro şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulmasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz fakat konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunu belirtmek gerekiyor.

vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9500+

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera (diğer kameranın çözünürlüğü henüz ortaya çıkmadı)

Dayanıklılık: IP68 / IP69 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

vivo X300s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Marka tarafından aktarılan bilgilere göre yeni telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, uygulamalar arasında geçiş yapmak da dahil olmak üzere çeşitli işlemlerde akıcı bir hissiyat elde etmenize imkân sunacak. Öte yandan PUBG Mobile tarzı hızlı tepki verilmesi gereken oyunlarda da diğer çoğu oyuncuya karşı önemli avantaj elde etmenize yardımcı olacak.

vivo X300s'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni model, üçlü kamera düzeni ile gelecek. Ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kamera mevcut olacak. Diğer kameranın çözünürlüğü ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse X200s, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile piyasaya sürülmüştü.

vivo X300s'in İşlemcisi Ne Kadar Güçlü Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, Dimensity 9500+ işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip yeni nesil oyunlarda oldukça yüksek FPS elde etmek mümkün hâle gelecek. Bir önceki model olan vivo X200s'te ise Dimensity 9400+ işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemcide ise bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

vivo X300s, Kaç GB RAM ve Depolama ile Sunulacak?

X300s modeli, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile piyasaya sürülecek. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Bir önceki modelde de aynı RAM ve depolama seçeneklerinin sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.

vivo x300s, Kaç mAh Batarya Kapasitesi ile gelecek?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte geleceği belirtilen telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanabileceksiniz. Ayrıca şarj etmeniz gerektiğinde çok uzun bir süre beklemenize gerek kalmayacak.

Editörün Yorumu

vivo X300s'in gerek işlemci gerek kamera gerek bataryası ile dört dörtlük bir model olacağını düşünüyorum. Öyle ki çok güçlü işlemcisi sayesinde yoğun güç gerektiren uygulamaları çalıştırmakta hiç sorun yaşamayacağız. Yüksek batarya kapasitesi ise bana göre en büyük sorunlardan biri olan "sık sık şarj etme" ihtiyacını ortadan kaldıracak. Tüm bunları göz önünde bulundurarak markanın bu modelle geniş bir kitleden takdir kazanacağını söyleyebilirim.