8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

Realme, 16T 5G isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde RAM ve depolaam seçenekleri sızdırılan bütçe dostu Android telefon, kısa süre önce yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması bekleenn cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Realme 16T 5G'nin BIS Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

RMX5268 model numarasına sahip olan Realme 16T 5G, BIS sertifikası alarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Hindistan'da bulunan BIS sertifikası, telefonun kalite ve güvenlik açısında standartlara uygun olduğu anlamına geliyor. Bu sertifika, resmî lansmanın çok yakında olduğunu da gösteriyor.

Realme 16T 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

6,5 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Sekiz çekirdekli Dimensity işlemci

Realme 16T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Bütçe dostu telefonun ekranı 6,5 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. 16T 5G, AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir önceki modeli olan Realme 15T 5G'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Realme 16T 5G'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Realme 15T 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera mevcut. Yeni modelde de 2 megapiksel çözünürlüğünde bir ikinci kamera tercih edilebilir. 16T 5G ayrıca 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilir.

Realme 16T 5G'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Realme 16T 5G'de 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun sürümü satın alabilecek. Realme 15T 5G'nin RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri tercih edilmişti.

Realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16T 5G'nin 2026 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15T 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 16T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelmesi beklenen 16T 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C75 ve Realme 12 Pro dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15T 5G için 20 bin 999 rupi (10 bin 58 TL) başlangıç fiyat etikeit belirlenmişti. Realme 16T 5G'nin 15T 5G'ye kıyasla daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 26 bin rupi (12 bin 452 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 25 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme 16T 5G bence orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacak. 120Hz yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edileceğini söyleyebilirim. Bu da kullanıcılara özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağalyacak. Örneğin ben 60Hz ekranlı bir telefondan 120Hz ekranlı bir telefona geçtiğimde aradaki farkı çok belirgin bir şekilde hissetmiştim. Ayrıca sekiz çekirdekli Dimensity işlemcinin hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.