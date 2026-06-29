8 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Infinix'in ucuz Android telefonu Hot 70 Pro Geekbench testinde görüldü. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Infinix Hot 70 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Infinix Hot 70 Pro X6896 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 978 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 843 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 tabanlı XOS 16'nın yer aldığı telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü bulunuyor. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Geekbench'te Tek Çekirdek ve Çoklu Çekirdek Ne Anlama Geliyor?

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısı aracılığıyla internette gezinmek ve sosyal medya uygulaması kullanmak gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 978 puan, telefonun günlük kullanımda akıcı deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Örneğin video düzenlemek ve oyun oynamak gibi yoğun işlem gücü gereken işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 2 bin 843 puan, telefonun orta segmentte yer alacağı anlamına geliyor.

Infinix Hot 70 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Hot 70 Pro'da MediaTek tarfından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemci, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin TECNO Pova Curve 2 ve Infinix Note Edge'te de yer aldığını belirtelim. Hot 60 Pro'da ise Helio G200 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Infinix Hot 70 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj: 45W

Infinix Hot 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Hot 70 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Hot 60 Pro, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Infinix Hot 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 60i ve Hot 60 Pro dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Infinix Hot 70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Infinix Hot 70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 497 TL'ye satılıyor. Hot 70 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 17 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Infinix Hot 70 Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.