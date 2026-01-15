vivo'nun 2 Modeline Daha Android 16 Güncellemesi Geldi

vivo'nun Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi, akıllı telefonlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda vivo X100 Ultra isimli amiral gemisi modeli için sunulan bu büyük Android güncellemesi, vivo X90 ve vivo V40 Pro için de sunuldu. Böylece bu iki model, vivo'nun en güncel yazılımına sahip olacak.

vivo X90 ve V40 Pro'ya Android 16 Tabanlı OriginOS 6 Geldi

vivo X90, 2022 yılının kasım ayında Android 13 işletim sistemi ile birlikte gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi yayınlandı. vivo tarafından sunulan bu güncelleme, PD224ICF_EX_A_16.3.6.6.W30 sürüm numarasına sahip.

vivo V40 Pro, 2024 yılının ağustos ayında Android 14 işletim sistemi ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Güçlü donanıma sahip olan V40 Pro, kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesine kavuştu. Çeşitli yenilikler sunan bu büyük güncelleme için 4.07 GB dosya boyutu belirlendi.

Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi Android 16 tabanlı OriginOS 6 da kademeli olarak sunuluyor. Dolayısıyla bu önemli güncellemenin tüm kullanıcılara gelmesi biraz zaman alabilir. Söz konusu güncelleme, ayarlar menüsünde yer alan "Sistem Güncellemesi" kategorisi üzerinden yapılabiliyor.

OriginOS 6, akıllı telefonların önemli yeniliklere kavuşmasını sağlıyor. Güncelleme ile birlikte kilit ekranı, yeni saat stilleri, widget'lar ve özelleştirme seçenekleriyle birlikte daha kişisel hâle geliyor. Ayrıca yazıların daha kolay bir şekilde okunmasına imkân tanıyan "vivo Sans" isimli yazı tipi de sunuluyor. Güncelleme bunların yanı sıra performans iyileştirmeleri, daha akıcı animasyonlar ve kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan daha pek çok yenilik içeriyor.

vivo X90 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1300 nit

1300 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

MediaTek Dimensity 9200 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4810mAh

4810mAh Hızlı Şarj: 120W

vivo V40 Pro Özellikleri