vivo'nun 2 Modeline Daha Android 16 Güncellemesi Geldi
Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi alan akıllı telefonlar arasına iki model daha katıldı. İşte büyük Android güncellemesine dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo X90 ve V40 Pro, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesine kavuştu.
- Güncelleme 4.07 GB dosya boyutuna sahip.
- Origins 6 güncellemesi, performans iyileştirmelerinden daha akıcı animasyonlara kadar çeşitli yenilikleri çeriyor.
vivo'nun Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi, akıllı telefonlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda vivo X100 Ultra isimli amiral gemisi modeli için sunulan bu büyük Android güncellemesi, vivo X90 ve vivo V40 Pro için de sunuldu. Böylece bu iki model, vivo'nun en güncel yazılımına sahip olacak.
vivo X90 ve V40 Pro'ya Android 16 Tabanlı OriginOS 6 Geldi
vivo X90, 2022 yılının kasım ayında Android 13 işletim sistemi ile birlikte gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu akıllı telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi yayınlandı. vivo tarafından sunulan bu güncelleme, PD224ICF_EX_A_16.3.6.6.W30 sürüm numarasına sahip.
vivo V40 Pro, 2024 yılının ağustos ayında Android 14 işletim sistemi ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Güçlü donanıma sahip olan V40 Pro, kısa süre önce Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesine kavuştu. Çeşitli yenilikler sunan bu büyük güncelleme için 4.07 GB dosya boyutu belirlendi.
Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi Android 16 tabanlı OriginOS 6 da kademeli olarak sunuluyor. Dolayısıyla bu önemli güncellemenin tüm kullanıcılara gelmesi biraz zaman alabilir. Söz konusu güncelleme, ayarlar menüsünde yer alan "Sistem Güncellemesi" kategorisi üzerinden yapılabiliyor.
OriginOS 6, akıllı telefonların önemli yeniliklere kavuşmasını sağlıyor. Güncelleme ile birlikte kilit ekranı, yeni saat stilleri, widget'lar ve özelleştirme seçenekleriyle birlikte daha kişisel hâle geliyor. Ayrıca yazıların daha kolay bir şekilde okunmasına imkân tanıyan "vivo Sans" isimli yazı tipi de sunuluyor. Güncelleme bunların yanı sıra performans iyileştirmeleri, daha akıcı animasyonlar ve kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan daha pek çok yenilik içeriyor.
vivo X90 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 1300 nit
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB UFS 4.0
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4810mAh
- Hızlı Şarj: 120W
vivo V40 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 4500 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50MP ultra geniş açılı kamera + 50MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 5500 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68