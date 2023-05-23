Bütçe Dostu vivo Y02T'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Uygun fiyatlı bir model ile giriş seviyesi pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen vivo, yeni modeli Y02T için hazırlıklarını tamamladı ve telefonun tanıtım tarihi belli oldu.

vivo Y02T Özellikleri Neler?

vivo Y02T modelinde MediaTek imzası taşıyan Helio P35 işlemci yer alacak. 4 adet 2.3GHz ARM Cortex-A53 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A53 çekirdek içeren işlemci, PowerVR GE8320 grafik arabirimi ile birlikte çalışacak.

Cihaz, 6.51 inç boyutunda HD Plus ekran sunacak. LCD IPS panel ile kullanıcılara sunulacak olan vivo Y02T, sanal RAM teknolojisine de sahip olacak. Cihaz, 4 GB RAM'e ek olarak 4 GB sanal RAM ile desteklenecek. Depolama tarafında ise tek seçenek 64 GB olacak.

Tek bir arka kameraya sahip olan cihazda 8MP bir kamera yer alacak. Selfie ise 5MP olarak belirtilmiş. Y02T modelinde ayrıca Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 arayüzü yer alacak.

vivo Y02T Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y02T'nin gelen bilgilere göre gelecek hafta tanıtılması bekleniyor.

vivo Y02T Fiyatı Ne Kadar?

vivo Y02T'un fiyatı henüz açıklanmadı ancak uygun fiyatlı bir cihaz olması bekleniyor.