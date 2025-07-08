vivo'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

Şubat ayında vivo Y04'ü duyuran vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo Y04e isimli bütçe dostu telefonun bazı özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan görsele göre telefon, Y04'e çok benzeyecek.

vivo Y04e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo Y04e Google Play Console'da görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak.

Telefon gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y10s Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelecek telefonda 4 GB RAM yer alacak. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Y04'te yalnızca 4 GB RAM tercih edilmişti.

Depolama tarafında 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçeneğinin olacağı tahmin ediliyor. Telefonun ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olması bekleniyor. Peki, vivo Y04e'nin fiyatı ne kadar olacak?

vivo Y04e'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

vivo Y04 şu anda Türkiye'de 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Y04e'nin ise 9 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.