Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 6 GB RAM ve Dahası

vivo, Y05 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyon platformunda görüntülenen vivo Y05'in bu kez görüntüleri ortaya çıktı. Böylece telefonun tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon, şık tasarımın yanı sıra dev batarya ve 6 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo Y05'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre vivo Y05'in arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca vivo logosu da yer alacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonlarını göreceğiz.

vivo Y05'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı: 15W kablolu şarj

15W kablolu şarj Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

İddiaya göre vivo Y05'te 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek akıllı telefonda ayrıca 15W kablolu şarj desteği yer alacak. Uygun fiyatlı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir.

Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo Y05'in ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Bütçe dostu telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunabilir. vivo Y04'te ise 6,74 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

vivo Y05 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y05'in 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo Y04, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.