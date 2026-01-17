vivo'nun Ucuz Telefonu İçin Kritik Gelişme! Geri Sayım Başladı

vivo, Y05 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu Android telefon vivo Y05, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tantıılması beklenen akıllı telefon, Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte tanıtılacak. vivo'nun ucuz telefonu ayrıca 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunabilir.

vivo Y05 Sertifika Aldı

vivo Y05, V2556 model numarası ile birlikte TDRA sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Android telefonun Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

vivo Y05'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Şarj Hızı: 15W kablolu şarj

15W kablolu şarj İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y05'in ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Bütçe dostu telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunabilir. Serinin bir önceki modeli olan vivo Y04'te ise 6,74 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Uygun fiyatlı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 15W kablolu şarj desteği bulunabilir. Telefonda ayrıca vivo Y04'te Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli T7225 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefonda hangi işlemcinin yer alacağı ise henüz belli değil.

vivo Y05 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y05'in 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo Y04, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.