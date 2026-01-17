Samsung'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, Galaxy F70e 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Samsung Galaxy F70e 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak. Akıllı telefonda ayrıca Super AMOLED ekranı dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Samsung Galaxy F70e 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 4 GB

4 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy F70e 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Samsung Galaxy F17'de 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda ise 90Hz veya 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A07 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda Mali-G57 ve 4 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy A07 5G'nin RAM tarafında 4 GB ve 4 GB, depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği bulunuyor.

Samsung Galaxy F70e 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy F70e 5G'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Google Play Console'da Samsung Galaxy M17e 5G isimli bir akıllı telefon da görüntülenmişti. SM-M076B model numarasına sahip olan Galaxy M17e 5G'nin de aynı dönemde tanıtılacağı düşünülüyor.