vivo'nun 6500 mAh Bataryalı ve 50 MP Kameralı Telefonu Tanıtıldı!

vivo kısa bir süre önce orta segment teknik özelliklere sahip Y31s 5G'yi tanıttı. Cihaz Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 6.500 mAh batarya ve 50 megapiksel kamera gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte vivo Y31s 5G özellikleri ve fiyatı!

vivo Y31s 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6.74 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Ekran Parlaklığı: 1050 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 4 nm

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 6500 mAh

Hızlı şarj: 44W

İşletim sistemi: OriginOS 6.0

Su ve toz dayanıklılığı: IP69+, IP69, IP68

Bağlantı: 5G, NFC

Ağırlık: 209 gram

Renkler: Siyah, Mor

vivo Y31s 5G Ekran Özellikleri Neler?

vivo Y31s 5G'nin ekranı 6,74 inç boyutlarında ve FHD çözünürlük sunuyor. Maalesef şu an için cihazın ekran yenileme hızları ve panel türüne dair bir açıklama yapılmadı. Fakat markanın bu segmentte daha çok 90Hz yenileme hızlarını ve LCD panel kullandığını biliyoruz. Bu nedenle yeni telefonun da benzer özelliklere sahip olması ihtimaller dahilinde.

vivo Y31s 5G İşlemcisi Ne?

Telefonda kullanılan yonga seti Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Bu yonga seti genellikle orta segmentte karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda halihazırda vivo Y31 5G ve Y400 5G gibi modellere güç verdiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 4 nm mimariyle karşımıza çıkıyor. Bu da 5 nm veya daha eski donanımlardan daha verimli bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor. Oyun performansında ise Call of Duty Mobile gibi yapımları da 30 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor.

vivo Y31s 5G Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise bizleri 32 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor. Ürünün kamera özelliklerini dikkate aldığımızda daha çok basit fotoğraf çekimleri için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

vivo Y31s 5G Batarya Özellikleri Neler?

Modelin bataryası 6.500 mAh kapasitesinde ve 44W şarj hızlarını destekliyor. Orta segmente hitap eden bir telefon olduğunu düşündüğümüzde bu seviyelerin gayet yeterli olduğunu belirtelim. Yani gün içinde sürekli şarj cihazı aramanıza gerek kalmayacak.

vivo Y31s 5G Türkiye'de Satılacak mı ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y31s 5G siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk opsiyonuyla satışta. Buna ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla geliyor. Fiyat etiketi ise 367 dolar (16.963 TL) olarak açıklandı. Ülkemizde çok sayıda vivo modelinin satıldığını düşünürsek Y31s 5G'nin de çok yakında Türkiye'de satışa çıkması olası. Bu durumda modelin tahmini fiyat etiketinin 34.500 TL olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

vivo Y31s 5G'nin özelliklerine baktığımda genel olarak kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Ancak şahsi düşüncem fiyatının biraz pahalı olduğu yönünde. Bunun dışında teknik özellikleri gayet yeterli diye düşünüyorum.