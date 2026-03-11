120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 6 GB RAM'e Sahip

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Y21 5G isimli akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte cihazın tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Cihaz, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Telefonda ayrıca MediaTek'in orta segment bir işlemcisi yer alıyor.

vivo Y21 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 260 PPI

260 PPI İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı lens Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

vivo Y21 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

vivo'nun yeni telefonu, 6,74 inç büyüklüğüne sahip. 209 gram ağırlığında ve 8,39 mm kalınlığında olan Y21 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 260 PPI piksel yoğunluğu, 1200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

vivo Y21 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip yardımcı lens bulunuyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Telefona gece modu ve portre dahil olmak üzere birçok kamera modu yer alıyor.

vivo Y21 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Bütçe dostu telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'den battle royale türündeki PUBG Mobile'a kadar popüler pek çok oyun için yeterli bir performans sunuyor.

vivo Y21 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Y21 5G, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Kısa süre önce tanıtılan vivo Y11 5G'de 6500 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteğinin yer aldığını belirtelim. Y21 5G, 44W şarj hızı sayesinde Y11'den daha kısa sürede şarj olabilecek.

vivo Y21 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip olan vivo Y21 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. vivo'nun şu anda çok sayıda akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y21 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

vivo Y21 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Y21 5G için 279 Singapur Doları fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 9 bin 669 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 19 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y21 5G'de yer alan Dimensity 6300 işlemcisinin hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. 6500 mah batarya kapasitesi ise telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. Genel olarak özellikleri göz önünde bulundurduğumda Y21 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum.