vivo'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

vivo, Y21 5G isimli bütçe dostu bir telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir sertifikasyon platformunda ortaya çıkan vivo Y21 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo Y21 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo Y21 5G, 120Hz yenileme hızı ve 1.200 nit maksimum pralaklık sunacak. Şık tasarıma sahip olan vivo Y31'de ise 6,68 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 720 x 1608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık mevcut. Yeni modelde de IPS LCD ekran görebiliriz.

Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Y21 5G ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. vivo Y31'de de aynı batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y31'de iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Y21 5G ise Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemciye sahip olabilir. RAM seçenekleri arasında ayrıca 4 GB, 6 GB ve 8 GB yer alabilir.

vivo Y21 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y31'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda Türkiye'de 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo Y21 5G'nin Y31'e benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla yeni telefon 22 bin TL civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo Y21 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon vivo Y21 5G'nin 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo Y31, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.