Nubia'nın Ucuz Oyun Telefonu Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası

Nubia, yeni bir oyun telefonu üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Neo 5 GT'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Neo 5 GT ayrıca yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Nubia Neo 5 GT'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Renk Gamı: %100 DCI-P3

%100 DCI-P3 İşlemci: Unisoc T9100

Unisoc T9100 Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

Ortaya çıkan bilgliere göre Nubia Neo 5 GT'nin ekranı 6,77 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 1200 nit maksimum pralaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Nubia'nın yeni akıllı telefonu gücünü Unisoc T9100 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A76, üç adet 2.3 GHz Cortex-A76 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Nubia Neo 3 GT'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Neo 5 GT, 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dahili fanlı gelişmiş soğutma sistemine sahip telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Nubia Neo 5 GT'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nubia Neo 3 GT için 299 euro (15.539 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nubia Neo 5 GT'nin ise 310 euro (16.109 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat eitketine sahip olabileceğinin altını çizelim.

Nubia Neo 5 GT Ne Zaman Tanıtılacak?

Oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Nubia Neo 5 GT, 2-5 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek MWC etkinliğinde tanıtılacak. Tanıtımla birlitke akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin bir önceki modeli Nubia Neo 3 GT, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Nubia Neo 5 GT bana göre oyun odaklı telefon segmentinde iddialı bir telefon gibi görünüyor. Dahili fanlı gelişmiş soğutma sistemi, uzun süre boyunca oyun oynandığında bile yüksek sıcaklık sorunu ile karşılaşılmamasını sağlayacak. Öte yandan yüksek yenileme hızı, özellikle yoğun hareketlilik içeren oyunlarda daha akıcı bir deneyim yaşanmasını sağlayacak. Elbette Unisoc T9100 yerine daha güçlü bir işlemci seçilseydi telefonun performansını çok daha üst seviyeye çıkarabilirdi.