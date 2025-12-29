vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası
vivo Y31d'nin özellikleri ortaya çıktı. Uygun fiyatlı Android telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. İşte telefona dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo Y31d gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 685 işlemcisinden alacak.
- Bütçe dostu telefonda 50 megpaiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera bulunacak.
- Android telefon, 7200 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir akıllı telefon modeli daha katılmaya hazırlanıyor. Y31d olarak isimlendirilen Android telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.
vivo Y31d'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,68 inç
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 685
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 7200 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Ses: Çift Stereo Hoparlör
- Suay ve Toza Dayanıklılık: IP69 Sertifikası
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6
Ortaya çıkan bilgliere göre vivo Y31d'in ekranı 6,68 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telfeon, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıllı telefonda akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. vivo Y21d'de LCD ekran, 720 x 1608 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
vivo'nun yeni telefonu gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo S50'de Qualcomm'un işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti.
Y31d'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci akmera yer alacak. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonda ayrıca IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.
Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefonda çift stereo hoparlör bulunacak. Akıllı telefon 7200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece telefon kısa sürede şarj olabilecek.