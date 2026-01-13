vivo'dan 16 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Bütçe dostu telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. vivo V70 Elite'in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon, önümüzdeki ay tanıtılacak. V70 Elite, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Telefon ayrıca 90W hızl ışarj desteğiyle birlikte gelecek.

vivo V70 Elite Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 Elite'in şubat ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiya teietki, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve 90W hızlı şarj desteği dahil birçok özelliğe sahip olan vivo V60, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

512 GB'a kadar UFS 4.1 Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 Elite, Çin'deki vivo S50'nin yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu bilgiyi göz önünde bulundurduğumuzda telefon Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. V70 Elite ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip Android telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 Elite, 50 bin rupi (23 bin 920 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, Bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. vivo V60 için 36 bin 999 rupi (17 bin 700 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.