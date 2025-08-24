Vivo'nun Yeni Telefonu Günlerce Ayakta Kalacak: 8200 mAh Bataryaya Sahip!

Vivo, yakında Çin'de piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu Vivo Y500'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin geçen hafta paylaştığı ilk tanıtım görseli, telefonun dairesel bir kamera modülüne ev sahipliği yapacağını ve suya karşı dayanıklı olacağını işaret etmişti.

Son olarak sızdırılan bilgiler ise yeni cihazın epey yüksek bir batarya kapasitesiyle birlikte geleceğini gösteriyor. İddialara göre Vivo Y500 sahip olduğu 8.200 mAh'lık pili sayesinde şarj olmadan günlerce ayakta kalabilecek. İşte detaylar!

Vivo Y500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Vivo Y500, 8.200 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Cihazın halihazırda bu alandaki tek rakibi, geçtiğimiz aylarda 8.300 mAh kapasiteli bir pil ile piyasaya sürülen Honor X70 olarak görülüyor.

Söylentilere göre yeni cihaz, devasa bataryasının yanı sıra 120 Hz AMOLED bir ekrana sahip olacak ve gücünü MediaTek Dimensity 7300 yonga setinden alacak. Ayrıca, telefonun IP68 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklı olacağı iddia ediliyor.

Vivo, Y500'ün diğer teknik detaylarını henüz netleşmedi. Ancak yeni telefon, Aralık 2024'te tanıtılan Vivo Y300 5G'nin halefi olarak konumlanıyor. Hatırlatmak gerekirse Y300 modeli, 6.77 inçlik 120 Hz AMOLED ekrana, Dimensity 6300 işlemcisine ve 6500 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Y500'ün hem batarya hem de işlemci tarafında önemli bir yükseltme sunması, serinin daha iddialı bir konuma gelmesini sağlayabilir.

Peki siz Yeni Vivo Y500 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.