Ucuz Oyun Telefonu Geliyor! Güçlü İşlemci, 120Hz Ekran ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda 120Hz ekranlı ucuz telefon Blaze AMOLED 2'yi duyuran Lava, çok yakında yeni bir telefon tanıtacak. Lava Play Ultra'nın tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon hem güçlü işlemci hem de yüksek yenileme hızıyla öne çıkacak.

Lava Play Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Lava Play Ultra, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek.

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Play Ultra gücünü MediaTek Dimensity 7300 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lava Blaze AMOLED 2'de Dimensity 7060 tercih edilmişti.

Lava'nın bütçe dostu Android telefonunda gelişmiş bir oyun deneyimi için Game Boost modu, çift hoparlör ve gürültü engelleme özellikli çift mikrofon bulunacak. Cihazda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alacak.

Telefondaki mikrofonlar, oyun esnasında sesin karşı tarafa daha net şekilde iletilmesini sağlayacak. Game Boost modu, telefonun kaynaklarını en iyi oyun performansı için optimize ederek üst düzey bir deneyim yaşatacak. Telefon UFS 3.1 depolama teknolojisini destekleyecek. Depolama ve RAM seçenekleri ise henüz bilinmiyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX682 ana kamera yer alacak. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Peki, Lava'nın yeni oyun telefonu Play Ultra'nın fiyatı ne kadar olacak?

Lava Play Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Orta segmentte konumlanacak Lava Play Ultra'nın 15.000 rupiden (7.018 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Ayrıca telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.

Lava Play Ultra Ne Zaman Tantıılacak?

Merakla beklenmeye başlanan Lava Play Ultra, 20 Ağustos 2025 tarihinde tantıılacak. Tanıtımla birlikte oyun odaklı Android telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.