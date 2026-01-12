vivo 12 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıttı! 7200 mAh Bataryası Var
vivo Y500i'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo Y500i gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor.
- Bütçe dostu Android telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj desteği mevcut.
- Y500i için 1.499 Yuan (9.273 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Y500i isimli akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Y500i, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
vivo Y500i Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.1)
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 7.200 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y500i, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,64 x 78,43 x 8,49 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Telefon gümüş, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.
Bütçe dostu telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo Y400 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batayra, Y500i'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor.
Akıllı telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Y500i'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa çıklığına sahip kamera mevcut. IP68/69 sertifikasına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
vivo Y500i Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 1.499 Yuan (9.273 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.799 Yuan (11.129 TL)
- 8 GB RAM + 512 GB Depolama: 1.999 Yuan (12.367 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.999 Yuan (12.367 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.199 Yuan (13.602 TL)