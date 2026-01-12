vivo 12 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıttı! 7200 mAh Bataryası Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Y500i isimli akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Y500i, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

vivo Y500i Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.1)

128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y500i, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,64 x 78,43 x 8,49 mm boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Telefon gümüş, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

Bütçe dostu telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo Y400 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Akıllı telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batayra, Y500i'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor.

Akıllı telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Y500i'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa çıklığına sahip kamera mevcut. IP68/69 sertifikasına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

vivo Y500i Fiyatı