vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 7200 mAh Batarya ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılacak. vivo Y500i olarak adlandırılan akıllı telefonun bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla beraber Android telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Dev batarya kapasitesine sahip olması beklenen Y500i, vivo S50'ye benzeri bir tasarımla birlikte gelecek.

vivo Y500i'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntüye göre vivo Y500i'nin arka yüzeyinde kare şeklinde modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca vivo logosu da yer alacak. Akıllı telefonun yan tarafında ses ve güç butonları bulunacak. Ön yüzeyde ise bir adet kamera yer alacak. Görselde gri renk seçeneği bulunuyor fakat telefonun birden fazla seçenek sunması bekleniyor.

vivo Y500i'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB seçenekleri

vivo Y500i'de Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo Y500'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Uygun fiyatlı Android telefonun ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, 720 x 1570 piksel çözünürlük sunacak. Y500i, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Telefonda ayrıca 7.200 mAh batarya kapasitesi yer alacak.

vivo Y500i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y400 5G için 1.399 yuan (8.551 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. vivo Y500i'nin ise 1500 yuan (9.168 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.