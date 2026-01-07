Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 6 GB RAM ve Dahası

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. vivo, Y50e 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, 6 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

vivo Y50e 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo Y50e 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 260 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 167,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında ve 204 gram ağırlığında olan akıllı telefonda yüzde 90,4 ekran gövde oranı mevcut.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan vivo Y50s 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Y50e 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Uygun fiyatlı cihaz ayrıca 15W kablolu şarj dseteğine sahip. Akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de yer alıyor. Telefonda yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de mevcut.

Y50e 5G'nin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Akıllı telefon 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. IP64 sertifikasına sahip olan telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

vivo Y50e 5G Fiyatı

Siyah, krem rengi ve açık mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan vivo Y50e 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.499 yuan (9.245 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon Çin'de satışa sunulacak. Global sürümün gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.