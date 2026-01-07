165Hz Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip
Motorola Signature'un özellikleri ve fiyatı açıklandı. Motorola'nın yeni Android telefonu, 165Hz yenileme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Motorola Signature gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor.
- Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor.
- 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürüm için 899.99 pound (52.299 TL) fiyat belirlendi.
Motorola, Signature isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Android telefon, yüksek şarj hızı sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Signature ayrıca yüksek yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Motorola Signature Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2780 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI
- RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5x
- Depolama: 1 TB'a kadar
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto
- Ön Kamera: 50 MP Sony LYT-500
- Batarya: 5.200 mAh
- Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz
6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Signature, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 186 gram ağırlığında ve 162,1 x 76,4 x 6,99 mm boyutlarında olan akıllı telefonda parmak izi sensörü bulunuyor. Telefon ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğine sahip.
Motorola Signature gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Moto G Power (2026) modelinde ise Dimensity 6300 mevcut.
Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler mevcut. Akıllı telefon 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Signature ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.
50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.
Motorola Signature Fiyatı
Zeytin yeşili ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Motorola Signature'un 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 899.99 pound (52.299 TL) fiyat etiketi belirlendi.Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.