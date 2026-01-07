165Hz Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Motorola, Signature isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Android telefon, yüksek şarj hızı sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Signature ayrıca yüksek yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Signature Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2780 piksel

1264 x 2780 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5x

12 GB / 16 GB LPDDR5x Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 50 MP Sony LYT-500

50 MP Sony LYT-500 Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Signature, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 186 gram ağırlığında ve 162,1 x 76,4 x 6,99 mm boyutlarında olan akıllı telefonda parmak izi sensörü bulunuyor. Telefon ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğine sahip.

Motorola Signature gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Motorola Moto G Power (2026) modelinde ise Dimensity 6300 mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler mevcut. Akıllı telefon 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Signature ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Motorola Signature Fiyatı

Zeytin yeşili ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Motorola Signature'un 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 899.99 pound (52.299 TL) fiyat etiketi belirlendi.Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.