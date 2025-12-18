8 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

vivo, Temmuz 2025'te yeni akıllı telefonu Y50'yi tanıttı. Şimdi ise iki yeni model üzerinde daha çalışıyor. Y50e ve Y50s olarak adlandırılacak yeni telefonlar, Google Play Console'un desteklenen cihazlar listesine eklendi. Her iki cihazın da Y50i ve Y50m modellerinde olduğu gibi Y50 ailesinin bir parçası olacağı düşünülüyor.

vivo Y50e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.77 inç AMOLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı)

: 6.77 inç AMOLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı) İşlemci : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP (Ana - Sony IMX882) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 50 MP (Ana - Sony IMX882) + 8 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 5.600 mAh

: 5.600 mAh Şarj Hızı : 90W Hızlı Şarj

: 90W Hızlı Şarj İşletim Sistemi: Android 15

vivo Y50s ile ilgili ayrıntılar belirsizliğini korusa da daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo Y50e, 6.77 inç boyutunda AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon genel olarak akıcı bir deneyim sunacak. Kaydırma hareketlerinde bunun farkını net bir şekilde görmek mümkün olacak.

Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Temmuz 2025'te tanıtılan vivo Y50'de ise Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Kullanıcılar, telefonda ne kadar yüksek boyuta sahip dosya ve uygulama barındıracağına bağlı olarak kendilerine en uygun seçeneği tercih edebilecek. Örneğin çok fazla uygulama yüklemeyen, pek fazla video barındırmayanlar 128 GB'ı seçebilecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Android 15 tabanlı olacağı belirtilen cihaz, 5600 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği sunacak. Bu arada cihazın 285 dolar (12 bin 179 TL) ila 345 dolar (14 bin 743 TL) fiyat aralığında piyasaya sürüleceği söyleniyor.