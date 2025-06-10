8000 mAh Bataryaya Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor

Geçtiğimiz aylarda 7300 mAh batarya kapasitesine sahip vivo T4 5G modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon dev bataryaya sahip olacak.

Devasa Batarya Kapasiteli Telefon Ortaya Çıktı

V2507A model numarasına sahip vivo telefon Çin'in CMIIT sertifikasyon platformundan onay aldı. Bu telefon geçtiğimiz ay 3C sertifikasyon web sitesinde görünmüştü. O dönem telefonun vivo X Fold 5 olduğu düşünülüyordu ancak yeni gelişmeyle beraber farklı bir model olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre telefon 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

8000 mAh bataryayı Honor Power modelinde görmüştük. 3C sertifikasında V2507A model numaralı yeni akıllı telefon modelinin 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği ortaya çıkmıştı. Söz konusu telefonun ismi henüz belli değil.

Uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen telefonun iQOO tarafından tanıtılacağına yönelik bir söylenti de mevcut. İlerleyen zamanlarda telefona dair daha fazla bilginin ortaya çıkacaktır.