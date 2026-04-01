Vodafone Tüm Kullanıcılarına 1 Gün Geçerli Sınırsız 5G İnternet Veriyor

Vodafone, tüm kullanıcılarına bir günlüğüne geçerli sınırsız 5G internet veriyor. Türkiye'nin 5G bağlantı altyapısına geçişini bu şekilde kutlayan şirket, abonelerine sınırsız 5G internet deneyimi yaşatacak. Böylelikle Vodafone, Turkcell'in internetini 5'e katla ve Türk Telekom'un 50 GB bedava internet kampanyasına kendi "hediyesi" ile cevap vermiş olacak. Peki Vodafone'dan bir gün boyunca geçerli bedava sınırsız interneti nasıl alınır?

Vodafone'dan Bedava Sınırsız İnternet Nasıl Alınır?

Vodafone'dan bir günlüğüne geçerli sınırsız 5G internet paketi almak oldukça kolay. Bunun için ilk yapmanız gereken Vodafone Yanımda uygulamasını indirmek. Hemen ardından uygulamayı açın ve telefon numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Eğer şifrenizi bilmiyorsanız 7000'e S yazıp SMS olarak gönderebilirsiniz. Şifreniz size SMS olarak gönderilecektir.

Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yapmanızın ardından en üstte yer alan hikayeler seçeneğini göreceksiniz. Burada yuvarlak bir 5G görselinin altında "Sınırsız İnternet Hediye" yazan hikayeye tıklayın. Hikaye açıldıktan sonra çıkan "Hediyeni Al" butonuna dokunun. Bu işlemin ardından karşımıza bir başka ekran çıkacak.

Burada sizi "1 gün geçerli sınırsız internet hediyenizle 5G'yi deneyimlemeye hazırsınız! Paketiniz yüklendiğinde SMS ile bilgilendirme yapacağız." yazısı karşılayacak. Bu yazıyı görürseniz işleminiz tamamlanmış olacak. Vodafone'dan SMS geldiği anda sınırsız 5G paketiniz hattınıza tanımlanmış olacak.

Belirtmekte fayda var ki ben bir Vodafone kullanıcısı olarak SMS ile bilgilendirmedim. 1 Nisan saat 23:59'a kadargeçerli sınırsız 5G paketim hattıma tanımlandı. Siz de kampanyayı kaçırmamak adına yine Vodafone Yanımda uygulamasındaki kalan kullanımlarım bölümünde kontrol sağlayabilirsiniz.

Vodafone'un Bedava Sınırsız İnternet Kampanyasının Katılım Şartları Neler?

Sadece Yanımda uygulaması üzerinden paylaşım ve duyuru yapan Vodafone, kampanyanın katılım koşullarını açıklamadı. Ancak bildiklerimiz üzerinden kısaca özetleyelim. Her şeyden önce 5G uyumlu bir telefona ve SIM karta sahip olmanız gerekir. Bu şartı karşılayıp karşılamadığınızı öğrenmek için 5G yazıp 7000'e ücretsiz SMS göndererek 5G'nin hattınızda aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Eğer iPhone 12 ve üzeri bir iPhone modeli ya da son 4-5 yılda çıkmış herhangi bir Android telefon kullanıyorsanız muhtemelen telefonunuz 5G desteklemiyordur. Bunun tek istisnası Huawei. Şirket her ne kadar harika telefonlar üretse de ABD ambargosu gereği cihazlarında 5G teknolojisine yer veremiyor. Bu sorunun yakın gelecekte tanıtılacak Huawei Pura 90 ile çözülmesi bekleniyor.

Altını tekrar çizmekte fayda var ki Vodafone'un sınırsız 5G internet kampanyası sadece bir günlüğüne geçerli. Ayrıca her kullanıcı bu kampanyadan sadece bir kere faydalanabilir. Yani tekrar kullanma şansınız yok. Faturasız hat kullanıcılarının kampanyadan faydalanıp faydalanamadığı ise şimdilik bildiğimiz bir konu değil.

Editörün Yorumu

Bir Vodafone kullanıcısı olarak sınırsız 5G internet kampanyasından ben de yararlandım. Bedava internet hattıma tanımlanır tanımlanmaz ilk yaptığım şey ise hız testi oldu. Yaptığım ölçümlerde 970 Mbps hız gördüm. Bu gerçekten oldukça yüksek bir hız. Yine de hız testini gece geç bir saatte yapmanın faydası olduğunun altını çizmem gerek. Gün içerisinde kendi tarifem üzerinden yaptığım testler 300 Mbps civarındaydı. Yükleme hızı ise 40 Mbps ile kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı.