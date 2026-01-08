Polo'ya 400 Bin TL Zam! Volkswagen 2026 Fiyat Listesi Açıklandı!

Volkswagen 2026 yılına zamlı bir giriş yaptı. Bu kapsamda A'dan Z'ye tüm modellerinde fiyat artışları yapan marka yapılan zamları farklı kredi ve finansman avantajlarıyla tolere etmeye çalışıyor. Peki 2026 Volkswagen fiyat listesi ne durumda? İşte detaylar...

Volkswagen Fiyat Listesi - 2026 Ocak!

Volkswagen, Ocak ayıyla birlikte Türkiye’deki ürün gamında yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Aralık ayı başlangıç fiyatlarıyla karşılaştırıldığında hemen hemen tüm modellerde yukarı yönlü bir artış dikkat çekiyor.

En sert artış giriş seviyesinde yer alan Polo’da görülürken, SUV ve elektrikli modellerde zam oranlarının daha sınırlı kaldığı görülüyor. Polo’nun başlangıç fiyatı Aralık ayına göre yaklaşık 432 bin TL artarak 2,19 milyon TL seviyesine yükselirken, T-Cross ve Taigo gibi kompakt SUV modellerinde artışlar daha kontrollü seviyelerde gerçekleşti.

Golf cephesinde ise fiyat artışı görece sınırlı kalarak yaklaşık 65 bin TL civarında oldu. Üst segmentte yer alan Tiguan, yeni Tayron ve Passat gibi modellerde Ocak zammı 90 ile 110 bin TL bandında şekillenirken elektrikli ID.4 ve ID.7 modellerinde artışların içten yanmalı modellere kıyasla daha dengeli olduğu görülüyor.

Listenin en pahalı modeli olan Touareg’te ise yaklaşık 300 bin TL’yi aşan bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Genel tabloya bakıldığında Volkswagen, 2026’nın ilk ayına özellikle giriş seviyesi ve premium modellerde daha belirgin fiyat artışlarıyla girerken, elektrikli modellerde zam politikasını daha temkinli tutmuş görünüyor.

Volkswagen Fiyat Listesi (Aralık - Ocak Fiyat Listesi)