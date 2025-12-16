Yolun Sonu Batış: Volkswagen Almanya'da Fabrika Kapatıyor!

Alman otomotiv devi Volkswagen için resmen yaprak dökümü yaşanıyor. Zira otomotiv devi ön planda işlerin yolunda gittiğini bildirse de arka planda kapatılan veya üretimi kısıtlanan fabrikalar yer alıyor. Son olarak Almanya'da fabrika kapatılmasıyla ilgili bilgiler geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen, Almanya’da İlk Kez Üretim Tesisini Kapatıyor

Volkswagen Almanya’nın Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de bulunan üretim tesisinde araç üretimini durdurma kararı aldı. Bu adımla birlikte şirket 88 yıllık tarihinde ilk kez Almanya sınırları içinde bir üretim tesisini kapatmış olacak.

Karar 2024 yılında işçi temsilcilikleri ve sendikalarla varılan kapsamlı maliyet düşürme ve yeniden yapılanma anlaşmasının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Söz konusu anlaşma kapsamında Volkswagen Almanya’daki üretim kapasitesini azaltmayı ve yaklaşık 35 bin kişilik istihdam daralmasını öngörüyor.

Şirket yönetimi bu kararın arkasında Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti, Avrupa pazarında talebin zayıflaması ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi gibi nedenlerin bulunduğunu vurguluyor. 2002 yılında faaliyete geçen Dresden fabrikası bugüne kadar 200 bin adedin altında araç üretimi gerçekleştirdi.

Volkswagen, bu tesisi ilk yıllarda markanın teknolojik vitrini olarak konumlandırmış, önce Phaeton, ardından da elektrikli ID.3 modelinin üretimini burada gerçekleştirmişti. Ancak her iki model de şirketin küresel satış hedeflerine beklenen katkıyı sağlayamadı. Son dönemde Çin pazarındaki satışların düşmesi, Avrupa’da talebin daralması ve ABD pazarında uygulanan gümrük tarifeleri Volkswagen’in nakit akışı üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 160 milyar euroluk yatırım planı bulunan şirket bu yatırımları finanse edebilmek için üretim ağını sadeleştirme yoluna gidiyor. Dresden tesisinin kapatılması, bu stratejinin en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.