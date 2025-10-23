Volkswagen'de Çip Krizi Yine Gündemde!

Otomotiv dünyasında çip endişesi yeniden gündemde. Avrupa’nın en büyük üreticilerinden Volkswagen, tedarik sorunları nedeniyle üretim planlarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketin bu adımı 2021’de yaşanan küresel çip krizinin yeniden kapıda olabileceği yorumlarına yol açtı. İşte detaylar...

Volkswagen'de Üretim Planları Değişti: Yeni Çip Krizi Kapıda Mı?

Volkswagen’in Almanya’daki Wolfsburg fabrikasında çip sıkıntısı nedeniyle üretim kısıtlaması gündeme geldi. İlk etki Tiguan ve Golf modellerinde görülecek. Yetkililer, tamamen bir durdurma planı olmasa da belirli vardiyalarda kapasitenin düşürüleceğini belirtiyor.

Sorunun merkezinde Hollandalı çip üreticisi Nexperia bulunuyor. Şirket, 2019’da Çinli Wingtech tarafından satın alınmıştı. Ancak Hollanda hükümeti, bu devralmayı “ulusal güvenlik riski” olarak değerlendirerek 2025 itibarıyla şirketi devlet denetimine aldı. Bu karar Çin yönetiminin sert tepkisini çekti.

Hollanda’nın kararına karşılık olarak Çin, bazı yarı iletken bileşenlerin ve ekipmanların ihracatını durdurdu. Bu adım, Nexperia’nın Avrupa’daki üretim kapasitesini ciddi şekilde düşürdü. Özellikle motor kontrol sistemlerinde kullanılan mikrodenetleyici çiplerde yaşanan sıkıntı Volkswagen başta olmak üzere birçok üreticinin üretim hattını doğrudan etkiledi.

Tedarik zinciri uzmanları bu gerginliğin kısa sürede çözülmemesi halinde Avrupa genelinde yeni bir üretim krizi yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Alman Otomotiv Sanayii Birliği (VDA) mevcut durumun uzun sürmesi halinde yeni bir çip darboğazının kaçınılmaz olacağını açıkladı. VDA sözcüsü, “Avrupa üreticileri henüz önceki krizden tam anlamıyla toparlanmadı. Eğer Nexperia kaynaklı tedarik sorunu devam ederse, 2021 benzeri bir çip krizi yeniden yaşanabilir.” dedi.

