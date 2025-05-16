Volkswagen'de Yeni Dönem: Elektrikli Araçlar Hakkında Kararını Değiştiriyor!

Volkswagen, elektrikli araç stratejisinde köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, 2026 yılından itibaren elektrikli araçlarında “ID” takısını kullanmayı bırakacak. Bu karar doğrultusunda ID.4, ID.5 ve ID.6 gibi model isimleri tarihe karışacak.

Aktarılanlara göre şirket, yeni nesil elektrikli otomobillerine tıpkı içten yanmalı modellerinde olduğu gibi geleneksel, özgün model isimleri verecek.

Geleneksel Volkswagen İsimleri Elektrikli Araçlara Geliyor

Günümüzde köklü otomobil markalarının elektrikli araç pazarı için iki farklı isim strateji üzerinde durduğunu görüyoruz. Bir grup, piyasaya sürdüğü yeni elektrikli modellerinde, eski popüler modellerinin ismini kullanırken, diğerleri ise elektrkli araç serileri için yeni isimler tercih ediyor. Şimdiye kadar Volkswagen de elektrikli modelleri için ID ismini kullanıyordu.

Gelen son bilgilere göre şirket, bu kararından vazgeçerek 2026 yılı itibariyla piyasaya sürdüğü elektrikli araçları için tıpkı Polo, Golf gibi zamanla marka ile özdeşleşen isimler bulacak. Volkswagen'e benzer şekilde Mercedes-Benz de kısa bir süre önce elektrikli modellerindeki “EQ” takısını bırakma kararı aldığını duyurdu.

Volkswagen, isimlendirme değişikliğinin yanı sıra batarya teknolojisinde de önemli bir dönüşüm planlıyor. Şu anda Türkiye’de de satışta olan ID serisinde kullanılan NMC (Nikel Mangan Kobalt) bataryalar, yerini 2026’da çıkması planlanan ID.2 modeliyle birlikte LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalara bırakacak. Daha güvenli, daha ekonomik ve yangına karşı daha dayanıklı olan LFP bataryalar, MEB Plus platformunun temel bileşeni olacak.

Bununla birlikte yeni platformun performans ve menzil konularında da iddialı olması bekleniyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak bataryalar, Volkswagen Grubu’nun Almanya Salzgitter’de kurduğu yeni batarya fabrikasında üretilecek. Bu doğrultuda 2026 itibarıyla Volkswagen'nin sadece model isimlerinde değil, teknolojik altyapısında da yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını söyleyebiliriz.