Golf'u Hiç Böyle Görmediniz! 510 Hp Güç Üreten Golf GTI Roadster Tekrar Gündemde!

Volkswagen'in en efsanevi modelleri arasında yer alan Golf için yepyeni bir iddia gündemde. Markanın yıllar önce sanal bir konsept olarak duyurduğu Golf GTI Roadster yeniden otomotiv dünyasını alevlendirdi. Peki Golf GTI Roadster tüketicilere neler sunuyor? Otomobil gerçekten yeniden üretilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Golf GTI Roadster Yeniden Gündemde!

Volkswagen, Golf ve Polo ile efsaneleşen GTI markasının 50. yılını kutlarken geçmişte sınırları zorlayan projelerini yeniden hatırlatıyor. Bu kapsamda yıllar önce sadece Gran Turismo 6 için tasarlanan ancak gerçek bir prototip olarak da üretilen 510 beygirlik Golf GTI Roadster yeniden otomobil dünyasının gündemine taşındı. Otomobil sunduğu özellikler ve gerçekten GTI ruhunun çılgınlığını yansıtmasıyla pek çok kişinin dikkatini çekiyor.

Volkswagen Golf GTI Roadster aslında Mk7 Golf altyapısı üzerine geliştirilmiş olsa da klasik GTI anlayışının çok ötesine geçiyor. Tavanı kesilmiş, arka koltukları iptal edilmiş ve aracın gövdesi baştan aşağı yeniden tasarlanarak hepimizin bildiği Golf silüetinden sıyrılmış durumda. C sütunları takla barı formuna dönüştürülürken kapılar süper otomobillerde olduğu gibi yukarı doğru açılıyor. Kaputun altında ise çift turbo beslemeli 3.0 litrelik V6 motor bulunuyor.

510 beygir güç ve 560 Nm tork üreten bu ünite, 7 ileri DSG şanzıman ve 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte çalışıyor. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 309 km/s. Sunduğu bu performans değerleri ile otomobil normal bir Golf GTI modelinden daha öte VAG Grubu bünyesinde yer alan Lamborghini ve Bugatti'ye göz kırpıyor aslında.

Bu konsept modelin yeniden gündeme gelmesi aslında bir sürpriz değil. Zira Volkswagen ve diğer Avrupalı markalar elektrikli dönüşüme hız kazandırmışken bu tarz şaşırtıcı konseptlerin de yeniden gündeme gelmesi aslında markaların esinlenme adına farklı arayışlara girdiğini gösteriyor. Tabi bir yandan da bu modellerin varlığından ayrılmak istemeyen, elektrikli otomobilleri desteklemeyen kesimin baskısı var.

Bu noktada Volkswagen, Golf GTI Roadster modelini yeniden üretir mi sorusuna cevap vermek oldukça güç. Zira otomobil her ne kadar şaşırtıcı özelliklere sahip olsa da kısıtlı bir kesime hitap edebilen, markanın amaçları doğrultusunda yer almayan bir model. Bunun yanında yaşanan mali yönetim sorunları da bu tarz füturistik bir projeyi engelleyen unsurlar arasında. Bu sebeple direkt olarak Golf GTI Roadster modelini beklemek yerine ona benzeyen bir elektrikli modeli beklemek daha doğru.

