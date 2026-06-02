iPhone 18 Pro İçin Geri Sayım! Pil Kapasitesi Sızdırıldı

Apple'ın bu yılın sonlarında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro'nun batarya kapasiteleri sızdırıldı. Bu kapsamda akıllı telefon geçen yıl piyasaya çıkan selefi gibi iki farklı batarya kapasitesiyle karşımıza çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 17 Pro’nun nano-SIM (fiziksel SIM) kullanan versiyonunda 3.998 mAh, eSIM sürümünde ise 4.252 mAh kapasiteli bataryalar yer alıyordu. Güvenilir sektör kaynaklarına göre iPhone 18 Pro’da da benzer bir durum söz konusu olacak. Buna göre akıllı telefonun fiziksel SIM’li versiyonunda 4.288 mAh ve eSIM’li versiyonunda ise 4.056 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacak.

iPhone 18 Pro Battery Capacity Revealed pic.twitter.com/U1A0vkCRdC — Ice Universe (@UniverseIce) June 2, 2026

Modelin şarj hızlarıyla ilgili bir detay şu an için mevcut değil. Ancak bir önceki nesilde 45W desteğinin bulunduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni modelde de benzer şarj hızlarının karşımzıa çıkması kuvvetle muhtemel. Genel tabloya baktığımızdaysa iPhone 18 Pro'nun pil performansı açısından selefine benzer olacağını söyleyebiliriz.

iPhone 18 Pro Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Apple A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: Fiziksel SIM’li versiyonunda 4.288 mAh ve eSIM’li versiyonunda ise 4.056 mAh kapasiteli bir batarya

Fiziksel SIM’li versiyonunda 4.288 mAh ve eSIM’li versiyonunda ise 4.056 mAh kapasiteli bir batarya Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro'nun ekranı 6,3 inç boyutlarında olacak. Ek olarak OLED teknolojisine ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Bir önceki modelde de benzer ekran özelliklerinin bulunduğunu dikkate aldığımızda yeni telefonun en azından ekran tarafında devasa yenilikler sunmayacağını görebiliyoruz.

Ekran yenileme hızlarının 120Hz olması menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Benzer şekilde OLED teknolojisiyse siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

iPhone 18 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Modelde Apple'ın kendi üretimi A20 Pro yonga seti bulunacak. Bu donanımın 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirileceği söyleniyor. iPhone 17 Pro'da 3 nm tabanlı Apple A19 Pro tercih edilmişti. Bu gibi detaylar donanımın güç verimliliği gibi konularda selefinden daha iyi olacağını gösteriyor diyebiliriz. iPhone 17 Pro'nun işlemcisi Genshin Impact’in 120 FPS ve Resident Evil Village’ın ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni model çok daha güçlü olacağından oyun performansında kullanıcıları daha fazla memnun etmesi bekleniyor.

iPhone 18 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Kamera ile ilgili iki farklı iddia söz konusu. Bunlarda ilki telefonun 200 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel, ikincisi ise 48 megapiksel + 48 megapiksel + 48 megapiksel sensörlerine sahip olacağı yönünde. Selefindeyse üç adet 48 megapiksellik kameralar bulunuyordu. Yani akıllı telefonun ana kamerası ya 200 MP'ye çıkacak ya da bir önceki nesille tamamen aynı olacak.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'dan telefonun tanıtımıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak son raporlar şirketin bu yıl sadece Pro serisini ve Ultra isimli yeni katlanabilir telefonu piyasaya süreceği şeklinde. Yani eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027'nin başında piyasaya çıkacak.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın artan bileşen maliyetlerinden dolayı iPhone 18 serisinde fiyat artışına gideceği söyleniyor. Ancak bu durum çok yüksek ihtimalle başlangıç fiyatı için geçerli olmayacak. Burada çok yüksek ihtimalle 512 GB ve 1 TB versiyonlarının zamlı gelmesi bekleniyor. Bunu biraz daha açarsak iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyat etiketi ülkemizde 119.999 TL seviyesinde.

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro'nun sızdırılan batarya kapasiteleri beni fazla şaşırtmadı. Çünkü markanın bir süre daha benzer pillerle devam edeceğini düşünüyordum. Bunun dışında akıllı telefon beklediğimiz gibi amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacak. Umarım ana kamerası da haberde altını çizdiğim gibi 200 megapiksele yükselir.