Yanımdasın Ama Dokunamıyorum: Volkswagen Aboneliği Almayanlar Araçlarını Kullanamayacak!

Netflix, Spotfiy, YouTube derken artık otomobillerimizi kullanmak için de aylık ücretler ödemeye başlıyoruz. Bu noktada Volkswagen kimileri için "dünyada ilk" kimileri için yeni bir skandal olarak adlandırılan bir olaya imza attı. Volkswagen ID.3 sahipleri eğer abonelik almazlarsa otomobillerini gerçek gücünü kullanamayacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen’dan Tartışmalı Abonelik Hamlesi: Performans İçin Aylık 22 Dolar!

Abonelik servisleri artık hayatın her alanına girmiş durumda. Netflix, Spotify, Apple Music gibi platformlarla başlayan bu trend otomotiv sektörüne de taşındı. Ancak araç kullanıcıları üreticilerin sunduğu abonelik tabanlı özelliklerden her zaman memnun değil. Son örnek ise Volkswagen’den geldi.

Volkswagen’in elektrikli modeli ID.3 Pro ve Pro S fabrika çıkışı itibarıyla 228 beygir gücüne sahip. Ancak şirketin yeni abonelik sistemi VW Flex devreye girince işler değişiyor. Standart kullanıcılar araçlarını yalnızca 201 beygir gücüyle kullanabiliyor. Yani aracın gerçek potansiyeline ulaşabilmek için her ay yaklaşık 22 dolar (900 TL) ödemek gerekiyor.

Dileyen kullanıcılar ise tek seferde 649 sterlin ödeyerek ömür boyu abonelik satın alabiliyor. Abonelik paketi kullanıcıya değil araca tanımlandığı için araç satıldığında yeni sahibine de devrediliyor. Volkswagen performans artışının aracın menzilini etkilemediğini ve sigorta açısından ek bir işlem gerektirmediğini belirtiyor.

Yani teknik olarak araç zaten 228 beygir olarak tescil edildiği için ek bir bildirim yapılmasına gerek duyulmuyor. Kullanıcı tarafında ise tepkiler oldukça yoğun. Sosyal medyada ve otomobil forumlarında konuyu tartışan sürücüler bu durumu “donanım kilidi” olarak nitelendiriyor. Hatta bazıları yazılımsal engeli kırarak performansı kalıcı olarak açmanın yollarını araştırıyor.

Fakat bu tarz müdahalelerin garanti kapsamını ortadan kaldıracağı hatırlatılıyor. Volkswagen ise uygulamayı savunarak otomotiv sektöründe zaten benzer stratejilerin uzun süredir kullanıldığını dile getiriyor. Aynı motor hacmine sahip araçların yazılım ayarlarıyla farklı beygir gücü seçenekleri sunması buna örnek gösteriliyor.

Şirket bu yöntemin başlangıç fiyatını daha düşük tutarak kullanıcıya esneklik sağladığını vurguluyor. Yani sürücüler ister uygun fiyatlı bir başlangıç paketiyle aracı alabiliyor isterlerse sonradan performansı artırma seçeneğini kullanabiliyor.

Bu tartışmalar aslında yeni değil. BMW de kısa süre önce ısıtmalı koltuklar için abonelik modeli denemiş yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Görünen o ki yazılım tabanlı yükseltmeler önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacak. Ancak kullanıcıların göstereceği tepkiler bu trendin kalıcı olup olmayacağını belirleyecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...