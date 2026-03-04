Volkswagen’den Elektrikli Dev SUV! ID.ERA 9X Geliyor

Volkswagen yeni amiral gemisi SUV modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. SAIC ile ortak geliştirilen yeni SUV özellikleri ve boyutlarıyla diğer modellerden ayrışmayı hedefliyor. Bu kapsamda 16 Mart'ta tanıtılacak olan yeni model özellikle de geniş ailelere sahip ancak daha lüks bir otomobil isteyen kullanıcıları hedefleyecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen’den 400+ Km Elektrikli Menzilli Dev SUV! ID.ERA 9X Geliyor!

Volkswagen, Çin pazarına yönelik yeni modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda SAIC ortaklığı ile geliştirilen yeni model 16 Mart tarihinde tüketicilerin beğenisine sunulacak. SAIC-Volkswagen çatısı altında hayat bulacak olan yeni SUV'un tasarımı oldukça şaşırttı. Zira pek çok kişi kült Volkswagen tasarımlarını görmeyi planlarken otomobil Çinli markalardan büyük oranlarda feyz almış durumda.

Teknik tarafa gelirsek Yeni ID.ERA 9X, menzil uzatmalı elektrikli sistemle geliyor. Bu teknoloji aracı tekerleklere bağlı elektrik motoruyla hareket ettiriyor. 1.5 litrelik turbo benzinli motor ise doğrudan aracı sürmek yerine yalnızca bataryayı şarj etmek için devreye giriyor. Böylece hem elektrikli sürüş konforu korunuyor hem de uzun yol menzili artırılıyor. Bu sistemde kullanılan EA211 tabanlı 1.5T menzil genişletici motor üretim hattından yeni çıktı. Güç üretim verimliliği ile dinamik tepki arasında denge kuracak şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

Yüksek menzil ve geniş kabin kombinasyonu, Volkswagen’in Li Auto gibi yerel Çinli üreticilerin güçlü olduğu EREV segmentine doğrudan giriş yaptığını gösteriyor. Özellikle Li Auto’nun büyük SUV’larda yakaladığı satış başarısı düşünüldüğünde, ID.ERA 9X net bir cevap olarak konumlanıyor. Model ayrıca LiDAR sensörleri ve büyük dijital ekranlarla donatılmış kokpit yapısıyla Çinli tüketicilerin teknoloji beklentilerine göre tasarlanmış durumda.

Editörün Yorumu

Avrupalı üreticilerin Çinli üreticiler ile ortaklık kurması aslında belki de bundan 5 veya 6 yıl öncesinde bile net bir şekilde ortada olan bir konuydu. Tabi bu noktada tüketiciler bu ortaklıkları net bir şekilde göremedi zira Avrupalılar birlikte model geliştirmekten ziyade alt yapı satın almak gibi basit planlar ile bu süreçleri yönetmeyi planlıyorlardı. Ancak geldiğimiz noktada ortak model üretimleri ve hatta şirketlerin birleşmesi gibi durumlar bizi karşılıyor. ID.ERA 9X modeli de bunun en güzel örnekleri arasında. Volkswagen için bu model sadece bir başlangıç. İlerleyen dönemlerde Avrupa pazarında da ortak modeller görmemiz mümkün.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...