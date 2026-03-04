Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: İlk Beşte Togg da Var!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Peugeot markasının bir otomobili geçtiğimiz ay zirvede konumlandı. Listede ayrıca Togg, Volkswagen, Renault ve Toyota dahil pek çok markanın otomobilleri bulunuyor.

Türkiye'de Şubat 2026'da En Çok Hangi SUV Arabalar Satıldı?

Peugeot 2008: 2.750 adet Renault Duster: 2.290 adet Toyota C-HR: 2.173 adet Peugeot 3008: 1.771 adet Togg T10X: 1.557 adet Kia Sportage: 1.525 adet Peugeot 408: 1.516 adet Volkswagen Taigo: 1.461 adet Hyundai Tucson: 1.431 adet Fiat Egea Cross: 1.375 adet

Kısa süre önce şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan SUV otomobiller duyuruldu. Peugeot 2008, geçtiğimiz ay 2 bin 750 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı. Bu otomobili 2 bin 290 satış adedi ile Renault Duster takip etti.

Üçüncü sırada 2 bin 173 satış adedi ile Toyota C-HR, dördüncü sırada ise 1.771 satış adedi ile Peugeot 3008 yer aldı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 1.557 satış adedi ile beşinci sırada bulunuyor. Listede ayrıca Kia Sportage, Peugeot 408, Volkswagen Taigo, Hyundai Tucson ve Fiat Egea Cross da mevcut.

Türkiye'de En Çok SUV Araba Satan Markalar Hangileri?

Sıra No Marka Adı Ocak-Şubat Satış Adedi 1 Volkswagen 8.305 2 Peugeot 8.044 3 Toyota 6.571 4 Renault 5.056 5 Hyundai 5.055 6 BYD 4.518 7 Nissan 4.104 8 Chery 3.875 9 Fiat 2.825 10 Opel 2.649

Türkiye'de ocak-şubat döneminde en çok SUV satan otomobil markası Volkswagen oldu. Almanya merkezli şirket, ocak-şubat döneminde ise 8 bin 305 adet SUV araba sattı. Peugeot, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. Peugeot markasının ocak-şubat döneminde 8 bin 44 adet SUV otomobil sattığı açıklandı.

Toyota, ocak-şubat aylarında 6 bin 571 satış adedine ulaşarak üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada 5 bin 56 satış adedi ile Renault, beşinci sırada ise 5 bin 55 satış adedi ile Hyundai bulunuyor. Altıncı sırada 4 bin 518 satış adedi ile BYD yer konumlandı. Nissan, ocak-şubat döneminde 4 bin 104 adet SUV otomobil satarak yedinci sırada yer aldı.

Editörün Yorumu

Geçtiğimiz ayın en çok satılan SUV otomobilleri listesine baktığımda Peugeot markasının hem 2008 hem de 3008 modellerinin çok sevildiğini söyleyebilirim. 2008 zirvede konumlanırken 3008 ise dördüncü sırada konumlandı. Bu modellerin yanı sıra Renault Duster, Toyota C-HR, Togg T10X de ilk beşe girerek önemli bir başarı elde etti.