ID. Polo Görüntülendi! 223 Beygirlik Elektrikli Polo Türkiye’ye Gelir mi?

Volkswagen merakla beklenen elektrikli Polo'sunu kış testlerine çıkardı. Karlı yollarda test sürüşü yaparken GTI versiyonunda neredeyse tüm kamuflajlar kaldırılmıştı. Peki yeni elektrikli Polo'nun teknik özellikleri nasıl olacak? İşte Volkswagen ID.Polo teknik özellikleri ve detayları...

Tam 223 Beygir: Volkswagen ID.Polo GTI Görüntülendi!

Son dönemlerde elektrikli otomobillerde önemli bir atak yapan Volkswagen, GTI adını elektrikli çağa adapte etmek için artık gün sayıyor. Markanın merakla beklenen elektrikli otomobili ID.Polo, GTI versiyonu ile kış testinde görüntülendi. Otomobil görünüşe bakılırsa tüm GTI detaylarını koruyor. Ancak artık egzoz sesi değil sadece elektrik motorundan çıkan belli belirsiz bir ses duyuyoruz.

Volkswagen’in paylaştığı teknik bilgilere göre ID. Polo GTI, 223 beygir (166 kW) güç üretecek. Otomobil 52 kWh kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya paketi kullanılacak. Standart ID.Polo için açıklanan yaklaşık 450 kilometrelik menzil değeri bulunuyor. Performans ayarları nedeniyle GTI versiyonunda bir miktar daha düşük olması bekleniyor. Model ayrıca 130 kW DC hızlı şarj desteği de sunacak. Bu da şehir içi kullanımda ve uzun yolda şarj sürelerinin rekabetçi seviyede olacağı anlamına geliyor.

Tasarım tarafında her ne kadar kamuflaj altında olsa da GTI detaylarının korunduğunu söylemek mümkün. Ön bölümde geniş bir ızgara yer alırken ızgara içerisindeki bal peteği formundaki detaylar da dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca kırmızı kaliper kapakları bize göz kırparken otomobilin iç mekanında da Volkswagen'in yeni tanıtmış olduğu iç mekan detaylarının yer alacağını söyleyelim.

Editörlerimiz tarafından yapay zeka araçları ve kamuflajlı görüntüler ile hazırlanan tahmini Volkswagen ID.Polo GTI tasarımı.

Asıl merak edilen konu ise yeni modelin Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı. Volkswagen’in elektrikli modellerinin sayısını Avrupa’da kademeli olarak arttırdığı biliniyor. Türkiye tarafında ise yüksek vergi oranları ve elektrikli araç fiyatlandırması belirleyici rol oynuyor. 223 beygirlik bir elektrikli GTI’nin Türkiye’de konumlandırılması fiyat açısından üst segment seviyelerine yaklaşabilir.

Bu sebeple satışa sunulmaması daha olası ancak bugüne kadar Türkiye'ye gelen tüm GTI ve R versiyon Volkswagen modellerinin de fiyatlarının üst sınırlarda gezdiğini unutmamak gerekli. Peki siz ID.Polo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...