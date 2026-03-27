Volkswagen ID. Polo ve ID. Polo GTI Sızdırıldı: İşte Tasarımı!

Volkswagen’in tamamen elektrikli küçük sınıf otomobil hamlesi netleşmeye başladı. Uzun süredir konuşulan Volkswagen ID.Polo ve performans odaklı ID.Polo GTI modellerine ait yeni görseller sızdırıldı. Tasarım detaylarını açık şekilde ortaya koyan görüntüler özellikle elektrikli GTI versiyonunun teknik özellikleriyle dikkat çekti. Ortaya çıkan bilgilere göre Volkswagen elektrikli hatchback sınıfında hem uygun fiyatlı hem de performanslı iki farklı karakter sunmaya hazırlanıyor. Peki yeni model neler sunuyor? İşte detaylar...

Elektrikli VolkswagenID. Polo GTI Teknik Özellikleri Neler?

Sızdırılan bilgilere göre ID.Polo GTI elektrikli hot hatch segmentinde (hızlı-kompakt otomobiller) iddialı bir model olarak konumlandırılıyor. Modelin 223 beygir güç üreten önden çekişli elektrik motoru ile geleceği belirtiliyor. Bu güç değeri mevcut küçük sınıf elektrikli modellerin üzerinde konumlanan sportif bir karaktere işaret ediyor. Batarya tarafında ise 52 kWh kapasiteli NMC batarya paketi (Nikel Manganez Kobalt) yer alacak.

Bu batarya ile birlikte modelin yaklaşık 450 km menzil sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca araçta 130 kW DC hızlı şarj desteği bulunacak. Bu sayede ID.Polo GTI’ın kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşması hedefleniyor. Tasarım tarafında da GTI kimliği korunuyor. Daha agresif tamponlar, sportif jantlar, kırmızı detaylar ve daha alçak bir duruş dikkat çekiyor. Elektrikli altyapıya geçiş yapılmasına rağmen klasik GTI karakterinin sürdürülmeye çalışıldığı görülüyor.

Elektrikli Volkswagen ID. Polo Teknik Özellikleri Neler?

Standart ID.Polo tarafında ise daha geniş bir motor seçenekleri sunulacak. Sızdırılan bilgilere göre model 114 beygir, 133 beygir ve 208 beygir olmak üzere üç farklı güç seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede araç hem şehir içi kullanım hem de daha güçlü versiyon arayan kullanıcılar için alternatif oluşturacak. Batarya tarafında 37 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki farklı paket yer alacak.

Üst seviye batarya ile donatılan versiyonun 450 km civarında menzil sunması bekleniyor. Giriş seviyesinde ise daha düşük menzil ancak daha uygun fiyat hedefleniyor. Volkswagen ayrıca model için daha sportif görünüme sahip R-Line donanım paketini de hazırlıyor. Bu paketle birlikte daha büyük jantlar, farklı tampon tasarımları ve sportif iç mekan detayları sunulacak.

Volkswagen ID. Polo Türkiye’ye Gelecek mi?

Sızdırılan bilgiler, Volkswagen’in ID.Polo modelini Avrupa başta olmak üzere geniş pazarlarda satışa sunacağını gösteriyor. Bu pazarlara Türkiye’nin de dahil edilmesi planlanıyor. Elektrikli hatchback segmentinin Türkiye’de büyümesiyle birlikte ID.Polo’nun önemli bir alternatif olması bekleniyor.

Özellikle kompakt boyutlar, yüksek menzil ve farklı güç seçenekleri sayesinde modelin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi hedefleniyor. ID.Polo GTI ise performans odaklı elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için dikkat çeken bir seçenek olabilir.

