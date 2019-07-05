Volkswagen'in 1,3 Milyar Euroluk Yatırımı için Kıyasıya Rekabet

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde düşünüyor. 1,3 milyar euroluk dev yatırım için Mersin, İzmir ve Kocaeli illeri kıyasıya bir rekabet girdi.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi konumunda olan Volkswagen, bünyesindeki Skoda ve Seat markaları için açacağı yeni fabrikasını Türkiye ya da Bulgaristan’da konumlandıracak.

Alman Handelsblatt gazetesi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı haberinde, Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye’yi seçtiğini yazmıştı. Türkiye’deki ekonomik ve siyasi risklere vurgu yapan gazete, buna rağmen Volkswagen CEO’su Herbert Diess’ın Türkiye'ye geldiğini ve bu endişelerin giderildiğini belirtmişti.

Bununla birlikte Alman devinden henüz kesin bir açıklama gelmiş değil. Buna rağmen Volkswagen’in yapacağı 1,3 milyar euroluk yatırım, ülkemizin önde gelen sanayi şehirlerinde büyük bir heyecana yol açtı.

Mersin, İzmir ve Kocaeli’deki iş insanları, söz konusu yatırımın kendi şehirlerine yapılması yönünde çağrı yapıyor. Her üç il de, tecrübe, yedek parça ve iş güne ulaşım konusunda en doğru bölge olduklarını söylüyor.

Yatırımın kendi şehirlerine yapılması için yetkili makamlarla görüşmeler gerçekleştiren ticaret odaları, Volkswagen ile teması yakın tutuyor.

Elektrikli otomobil üretiminde atağa geçen Alman devi, mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmak için ticari araç modeli Transporter'ı Almanya yerine Türkiye'de Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üreteceğini açıklamıştı.