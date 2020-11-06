Volkswagen Manisa Fabrikası Resmi Gazete'de Görünmüş Olabilir

Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapacağı ve fabrika kuracağı uzun süredir konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin fabrika kurma planını ertelediği iddia edilmişti. Konu hakkında yeni bir gelişme yaşanmış olabilir. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın Manisa'ya kurulacak olan fabrika ile alakalı olduğu söyleniyor. İşte detaylar.

Volkswagen Manisa'ya Fabrika Kuracak Mı?

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı tarafından Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali ve Gürle mahalleleri sınırları i̇çerisinde bulunan bazı taşınmazların, Manisa organize sanayi bölgesi alanının i̇lave yatırımlara i̇mkân sağlamak üzere genişletilmesi amacıyla manisa yatırım i̇zleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildi.

Verilen kararın Volkswagen Manisa fabrikası ile ilgili olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı Resmi Gazete'de yayınlanan yerlerin fabrikanın yeri olduğunu iddia etti.

Manisa sınırları içerisinde kurulması beklenen tesisin yapımına bu yılın sonlarına doğru başlanması bekleniyor. Yıllık 300,000 araç üretim kapasitesine sahip olacak olan fabrikanın 2022 yılı itibarıyla da üretime başlaması beklenmekte.

Volkswagen tarafından henüz fabrika hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bundan dolayı şu anda söylenenlerin sadece bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Yeni fabrika ile bölgedeki esnafın işlerinin de artması bekleniyor. Fabrika açılır ise Volkswagen ülkemizde üretim yapan 9. marka olacak. Volkswagen fabrikası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin!