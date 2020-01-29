Volkswagen Yatırımı İptal mi Oldu? Beklenen Açıklama Yapıldı

Geçtiğimiz senenin son aylarında sık sık gündeme gelen ancak bazı nedenlerden dolayı sürekli olarak ertelenen Volkswagen yatırımı için beklenen açıklama geldi!

Volkswagen Yatırımı İptal mi Oldu?

Volkswagen geçtiğimiz dönemlerde yeni bir otomobil fabrikası açmak için harekete geçmiş ve gözüne kestirdiği bazı ülkeler ile görüşüp anlaşmaya varmıştı. Kararını Türkiye yönünde kullanan şirket, yatırımını bazı nedenlerden dolayı sürekli olarak ertelemek zorunda kalmış ve pek çok kişinin aklında geri adım atıldığı yönünde bir izlenim oluşmuştu.

Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yaptığı açıklamalarla birlikte Volkswagen yatırımının bu yılın ilk yarısında gerçekleşeceğini ve herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi. Volkswagen yetkilileri de geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları açıklamalarda aksi yönde bir fikirlerinin olmadığını ve başka bir lokasyon düşünmediklerini vurgulamıştı.

Manisa sınırları içerisinde kurulması beklenen tesisin yapımına bu yılın sonlarına doğru başlanması bekleniyor. Yıllık 300,000 araç üretim kapasitesine sahip olacak olan fabrikanın 2022 yılı itibarıyla üretime başlaması beklenmekte.

Peki siz bu yatırım hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.