Volkswagen ve Microsoft'tan Sürücüsüz Araç Anlaşması

Volkswagen ve Microsoft sürücüsüz araç için anlaştı. Volkswagen ve Microsoft, gelecekteki otonom arabaları Azure ile bağlamak için yeni bir anlaşmanın detaylarını paylaştı. Planlanan sistemin ilk denemeleri bu yılın sonlarında yapılacak ve 2022'de kullanıma sunulacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen, gelecekteki otonom teknolojiler ve sürücü destek sistemleri için bulut tabanlı bir platform oluşturması adına Microsoft'un uzmanlığını kullanmayı planlıyor.

Volkswagen Grubu Perşembe günü sürücüsüz araç yazılımının duvarına bir tuğla daha koydu. Alman otomobil üreticisi, gelecekteki otonom araç sistemleri için özel olarak oluşturulmuş bulut tabanlı platform ortaklığını genişlettiğini duyurdu.

Volkswagen ve Microsoft sürücüsüz araç için anlaştı

Alman şirketinin otonom araçlarına dayanan anlaşma, Microsoft'un Azure platformunun daha fazla noktada kullanılmasına izin verecek.

Alman otomobil üreticisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Microsoft ile geliştirme süreçlerini basitleştirmeye ve araç filosuna daha hızlı entegrasyona izin verecek bulut tabanlı bir platform oluşturacağını söyledi.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, 2025 yılına kadar dijital operasyonlara yaklaşık 27 milyar euro yatırım ayırdı ve şirket içinde geliştirdiği yazılım payını yüzde 10'dan yüzde 60'a çıkarmayı planlıyor.

Volkswagen'e bağlı olan Car.Software organizasyon Başkanı Dirk Hilgenberg, "Volkswagen Grubu'nun dijital mobilite sağlayıcısına dönüşümünün bir parçası olarak yazılım geliştirmede daha fazla verimliliği hedefliyoruz" dedi.

İlk olarak 2018'de gelecekteki arabalarını bir otomotiv ağına bağlamak için Microsoft'la anlaşan VW, bu yılın sonlarında ise ilk test filoların hazır olacağına inanıyor. Microsoft'un desteğiyle oluşturulacak yazılımın 2022'den itibaren VW'ye bağlı seri üretim araçlarında kullanılması planlanıyor.

Microsoft otonom sürüş ağını genişletiyor

Microsoft ayrıca bu yılın başlarında Cruise ile güçlerini birleştirerek ve yatırım yaparak başka bir otomotiv ağına daha katıldı. Otomobil üreticisinin fabrikalarını birbirine bağlayacak bir endüstriyel bulut üzerinde çalışan Microsoft, Amazon'un AWS sistemiyle rekabet etmek için ağını daha fazla genişletmek istiyor.

General Motors ayrıca, Cruise'un dijital teknoloji ve robotik alanındaki ilerlemelerini daha üst noktaya çıkarabilmek adına Microsoft'u genel bulut sağlayıcısı olarak kullanma planlarından bahsetti.

Microsoft, GM ve Cruise tarafından yapılan açıklamalarda; yazılım ve donanım mühendisliği, bulut bilişim yetenekleri, üretim ve iş ortağı ekosistemi üzerinde iş birliği içinde çalışılacağı ifade edildi.